Овечкина лучше не злить. «Вашингтон» вернулся в серию и готов добить соперника

В серии «Кэпиталз» и «Блю Джекетс» все начинается сначала, Пастрняк уходит от Кросби и Кучерова. Обзор игрового дня НХЛ — на Sport24.

Что произошло?

Самое время вернуться на четыре назад. Второй матч серии между «Вашингтоном» и «Коламбусом», Александр Овечкин оформляет дубль, но «Кэпиталз» опять разбазариваю преимущество в две шайбы и проигрывают на своем льду. Счет в серии — 2:0 в пользу «Блю Джекетс». С любой статистикой в НХЛ полный порядок, поэтому сразу после встречи болельщикам докладывают: в плей-офф НХЛ команды, которые проигрывают два первых матча дома, проходят дальше только в 21,3% случаев. Практически приговор. Журналисты приходят в раздевалку «Вашингтона», чтобы узнать причины очередного кубкового провала, но в ответ получают порцию оптимизма и уверенности. Александр Овечкин зол и хочет передать свой настрой партнерам.

Мы оказались в тяжелой ситуации. Зато будет очень приятно, когда мы отыграемся, сравняем счет в серии, вернемся домой и проведем там пятый матч. Александр Овечкин, нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» (nhl.com)

А потом была третья игра и гол датчанина Эллера из «Вашингтона» в середине второго овертайма. Гол, который, вполне возможно, перевернул ход всего противостояния.

«Коламбус» постарался сильно не расстраиваться и поскорее забыть первое поражение в этом плей-офф, но их соперник уже получил необходимый заряд уверенности в своих силах и в ночь с четверга на пятницу по московскому времени вышел на лед реализовывать «план Овечкина» — сравнивать счет в серии.

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Для «Вашингтона» четвертый матч начался с удаления Евгения Кузнецова , но гости его даже не заметили. Уже через несколько смен хоккеисты «Кэпиталз» убежали в быстрый прорыв к воротам Сергея Бобровского , реализовать этот атаку не смогли, но тот же Кузнецов подобрал шайбу и покатил ее на Тома Уилсона. Выстрел последнего в ближний угол оказался неберущимся для одного из самых крутых российских голкиперов.

Больше голов в первом периоде не было, а во втором «Вашингтон» наказал «Коламбус» за удаление Артемия Панарина . Розыгрыш большинства должен был завершать Овечкин, но с его добиванием Бобровский справился, однако защитники «Коламбуса» придумали своему вратарю новое испытание, дав бросить еще и Ти Джею Оши.

Превосходство в две шайбы — роковое для «Кэпиталз» в этой серии. Они дважды разбазаривали его на своем льду, а вот в Коламбусе этой ошибки не повторили — в начале третьего периода «Вашингтон» забил еще. Очередная атака гостей, казалось, увязла где-то в районе лицевого борта, но Евгений Кузнецов «слепым» пасом нашел Александра Овечкина, а тот, немного подработав шайбу, прошил Бобровского.

На этот раз «Коламбус» смог отыграть лишь одну шайбу, главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла рано снял Бобровского и пытался устроить очередной чудесный камбэк, но получил только гол в пустые ворота от Евгения Кузнецова — 4:1.

Как и обещал Александр Овечкин, «Вашингтон» сравнял счет в серии и возвращается домой в статусе фаворита серии. За «Кэпиталз» — преимущество своего льда, эмоции и наличие в составе двух российских топ-форвардов. А вот «Коламбусу» без голов и передач Артемия Панарина очень сложно. Сегодня герой трех первых матчей ограничился двумя удалениями и «привозом» в случае с четвертым голом соперника — другого хоккеиста, который способен затащить команду во второй раунд, в составе «Блю Джекетс» нет.

Что в остальных парах?

«Бостон» близок к тому, чтобы освободить для сборной России защитника «Торонто» Никиту Зайцева . В четвертом матче серии «Брюинз» забросили по шайбе в каждом из периодов, выиграли 3:1 и с таким же счетом повели в серии. Следующая игра — через двое суток, на площадке «Мишек».

Давид Пастрняк стал единоличным лидером бомбардирской гонки Кубка Стэнли. Чех отдал две голевые передачи и теперь у него 11 очков в этом плей-офф. Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» набрали по 9 результативных баллов.

Никита Зайцев наиграл на показатель полезности «-1», а голкипер «Бостона» Антон Худобин снова остался в запасе.

Что еще интересного?

НХЛ объявила имена трех претендентов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику регулярного чемпионата. Номинанты определились в результате голосования журналистов, ими стали — Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй») и Пи Кей Суббан («Нэшвилл»). Победителя узнаем в конце июня в «Лас-Вегасе».

Лига решила не наказывать форварда «Тампы» Никиту Кучерова за силовой прием против защитника «Нью-Джерси» Сами Ватанена в четвертой игре серии. Арбитры в этом эпизоде оказались правы, не зафиксировав фол. При этом, финн, скорее всего, пропустит пятый матч — в Тампу с командой он не полетел.

Результаты матчей игрового дня:

«Торонто» — «Бостон» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: Круг (Миллер, Пастрняк), 00:28 — 0:1; Плеканец (Марло, Марнер), 07:43 — 1:1; Маршан (Пастрняк, Маккуэйд), 36:55 — 1:2; Дебраск (Крейчи), 44:17 — 1:3. Счет в серии: 1-3.

«Коламбус» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Уилсон (Кузнецов), 06:16 — 0:1; Оши (Овечкин, Карлссон), 29:19 — 0:2; Овечкин (Кузнецов, Уилсон), 42:49 — 0:3; Дженнер (Андерсон), 46:22 — 1:3; Кузнецов, 57:41 — 1:4. Счет в серии: 2-2.