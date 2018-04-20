Том Уилсон: «Вашингтон» хорошо играл весь матч"

— Они всегда усердно трудятся. Это команда, которая опускает голову и работает, — цитирует официальный сайт НХЛ Уилсона. — Сегодня у нас появился шанс, и мы им воспользовались. Нам удалось забить несколько классных голов, и мы хорошо действовали весь матч.