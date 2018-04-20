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Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ
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Нападающий «Вашингтона» Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В четвёртом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс» он отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Кроме того, он побил рекорд столичной команды по количеству игр в плей-офф (101).
Второй звездой дня стал финский вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск, который отразил 31 бросок по воротам во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс».
Замкнул тройку лучших одноклубник Овечкина Том Уилсон, набравший два (1+1) очка в матче с «Коламбусом».
Ранее сообщалось, что пять очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» отыграться в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом».
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