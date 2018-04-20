Нападающий «Вашингтона» Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четвёртом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс» он отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Кроме того, он побил рекорд столичной команды по количеству игр в плей-офф (101).

Второй звездой дня стал финский вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск, который отразил 31 бросок по воротам во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс».

Замкнул тройку лучших одноклубник Овечкина Том Уилсон , набравший два (1+1) очка в матче с «Коламбусом».

Ранее сообщалось, что пять очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» отыграться в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом».