Игрок «Ак Барса» Батыршин поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА

"Не знаю, как ЦСКА готов физически. Могу говорить только за «Ак Барс». Чувствую, что мы отлично готовы функционально. Тренерский штаб классно подвел нас к финалу. Мы не уступаем в движении, скорости и агрессии нашему сопернику", — заявил игрок.

Также Батыршин рассказал об изменениях в составе двух команд.

"А то, что ЦСКА меняет по полсостава, — это их внутренняя кухня. Если их устраивает такая игра и они могут менять своих лидеров, можно только порадоваться за армейцев. Мы же играем тем составом, который у нас есть. Считаю, что мы все делаем правильно в этом плей-офф", — добавил он.