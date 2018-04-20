Игрок «Ак Барса» Батыршин поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА 

Защитник казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поделился мнением о предстоящем четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Слова хоккеиста передает газета «Известия».
"Не знаю, как ЦСКА готов физически. Могу говорить только за «Ак Барс». Чувствую, что мы отлично готовы функционально. Тренерский штаб классно подвел нас к финалу. Мы не уступаем в движении, скорости и агрессии нашему сопернику", — заявил игрок.
Также Батыршин рассказал об изменениях в составе двух команд.
"А то, что ЦСКА меняет по полсостава, — это их внутренняя кухня. Если их устраивает такая игра и они могут менять своих лидеров, можно только порадоваться за армейцев. Мы же играем тем составом, который у нас есть. Считаю, что мы все делаем правильно в этом плей-офф", — добавил он.
Ранее защитник «Ак Барса» Роман Абросимов рассказал о причинах успеха клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.