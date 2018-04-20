Защитник «Ак Барса» Батыршин рассказал о финальной серии Кубка Гагарина

"Все три матча были одинаковыми. Мы ни в чем не сбавили. Я считаю, что «Ак Барс» продолжает играть в свою игру, все хоккеисты выполняют тренерское задание. Да, мы проиграли в овертайме в Москве, но тут ЦСКА просто больше повезло.

Все матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу — каждая победа дается «на тоненького». Поэтому не могу сказать, что по сравнению с казанскими матчами «Ак Барс» стал в чем-то хуже или ЦСКА прибавил", — заявил Батыршин.

Ранее ЦСКА на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» в рамках проведения третьего матча финала хоккейного Кубка Гагарина.