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Защитник «Ак Барса» Батыршин рассказал о финальной серии Кубка Гагарина
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Защитник «Ак Барса» Батыршин рассказал о финальной серии Кубка Гагарина 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин рассказал о том, как проходит финальная серия Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Слова хоккеиста передает газета «Известия».
"Все три матча были одинаковыми. Мы ни в чем не сбавили. Я считаю, что «Ак Барс» продолжает играть в свою игру, все хоккеисты выполняют тренерское задание. Да, мы проиграли в овертайме в Москве, но тут ЦСКА просто больше повезло.
Все матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу — каждая победа дается «на тоненького». Поэтому не могу сказать, что по сравнению с казанскими матчами «Ак Барс» стал в чем-то хуже или ЦСКА прибавил", — заявил Батыршин.
Ранее ЦСКА на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» в рамках проведения третьего матча финала хоккейного Кубка Гагарина.
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