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Майк Бэбкок: «Даже когда „Торонто“ проигрывал 1:2, мне казалось, что команда в хорошей форме»
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Майк Бэбкок: «Даже когда „Торонто“ проигрывал 1:2, мне казалось, что команда в хорошей форме» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отметил, что его команда провела достойно четвертый матч 1-го раунда Кубка Стэнли против «Бостона», несмотря на поражение (1:3). «Мэйпл Ливз» проигрывает в серии 1-3.
— Не считаю, что мы отпустили игру, — цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. — Они забили первыми, но мы сравняли счет и взяли матч под контроль. Даже когда мы проигрывали 1:2, я думал, что мы в хорошей форме и хорошо играем. Парис Бержерон сегодня не играл, но мы справились. Теперь нам нужно найти способ победить.
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