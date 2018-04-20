Майк Бэбкок: «Даже когда „Торонто“ проигрывал 1:2, мне казалось, что команда в хорошей форме»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отметил, что его команда провела достойно четвертый матч 1-го раунда Кубка Стэнли против «Бостона», несмотря на поражение (1:3). «Мэйпл Ливз» проигрывает в серии 1-3.

— Не считаю, что мы отпустили игру, — цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. — Они забили первыми, но мы сравняли счет и взяли матч под контроль. Даже когда мы проигрывали 1:2, я думал, что мы в хорошей форме и хорошо играем. Парис Бержерон сегодня не играл, но мы справились. Теперь нам нужно найти способ победить.