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Второй и третий бомбардиры «Трактора» могут перейти в СКА
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Второй и третий бомбардиры «Трактора» могут перейти в СКА 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающие «Трактора» Алексей Кручинин и Виталий Кравцов могут стать игроками СКА. Об этом сообщает со ссылкой на осведомленный источник. Челябинская команда по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/18 заняла третье место в Восточной конференции, а в плей-офф дошла до финала конференции и завоевала бронзовые медали КХЛ. Ранее появились сведения, что главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб СКА.
26-летний Кручинин и 18-летний Кравцов стали вторым и третьим бомбардирами «Трактора» в плей-офф сезона 2017/18, набрав 13 (5+8) и 11 (6+5) очков. Действующие контракты хоккеистов с «Трактором» истекают после сезона 2018/19, поэтому питерский клуб будет вынужден выменять игроков.
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