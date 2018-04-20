Второй и третий бомбардиры «Трактора» могут перейти в СКА

Нападающие «Трактора» Алексей Кручинин Виталий Кравцов могут стать игроками СКА. Об этом сообщает со ссылкой на осведомленный источник. Челябинская команда по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/18 заняла третье место в Восточной конференции, а в плей-офф дошла до финала конференции и завоевала бронзовые медали КХЛ. Ранее появились сведения, что главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб СКА. 26-летний Кручинин и 18-летний Кравцов стали вторым и третьим бомбардирами «Трактора» в плей-офф сезона 2017/18, набрав 13 (5+8) и 11 (6+5) очков. Действующие контракты хоккеистов с «Трактором» истекают после сезона 2018/19, поэтому питерский клуб будет вынужден выменять игроков.