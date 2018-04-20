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Барри Троц: Пятый матч станет ключевым в серии
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Барри Троц: Пятый матч станет ключевым в серии 

Советский спорт 25 минут назад
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (4:1).
Пять очков Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу в Коламбусе
«Следующий матч станет по-настоящему ключевым, — приводит слова Троца официальный сайт НХЛ. — Кто-то выйдет вперед, а другому отступать будет некуда.
Мы сегодня значительно лучше провели игру. Вратарь нас выручал в первом и втором периодах в самые нужные моменты».
Напомним, после двух домашних поражениях «Вашингтон» одержал две победы в гостях. Теперь счет в серии стал 2-2. Голы в четвертом матче на счету Том Уилсон, Ти Джей Оши, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Пятый матч пройдет в субботу на площадке «столичных».
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