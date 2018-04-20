Барри Троц: Пятый матч станет ключевым в серии

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (4:1).

Пять очков Овечкина Кузнецова принесли «Вашингтону» победу в Коламбусе

«Следующий матч станет по-настоящему ключевым, — приводит слова Троца официальный сайт НХЛ. — Кто-то выйдет вперед, а другому отступать будет некуда.

Мы сегодня значительно лучше провели игру. Вратарь нас выручал в первом и втором периодах в самые нужные моменты».

Напомним, после двух домашних поражениях «Вашингтон» одержал две победы в гостях. Теперь счет в серии стал 2-2. Голы в четвертом матче на счету Том Уилсон , Ти Джей Оши, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Пятый матч пройдет в субботу на площадке «столичных».