Дон Черри: Нынешний формат плей-офф никуда не годится

Хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал нынешний формат плей-офф, согласно которому пары формируются по дивизионному принципу.

«Мне нравится, как проходит регулярный чемпионат, — приводит Sportsnet.ca слова Черри. — Когда я тренировал, половина команд теряли все шансы на плей-офф к Рождеству. А в этом году все было не до конца ясно до последней игры. Это великолепно. Но формат плей-офф никуда не годится».

Черри призывает вернуться к старому принципу формирования пар, когда первая команда конференции играет с восьмой, вторая — с седьмой и так далее.

В этом случае «Бостон» встречался бы в первом раунде с «Коламбусом», а «Торонто» имело бы преимущество своего льда в серии с «Питтсбургом».