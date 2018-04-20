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Дон Черри: Нынешний формат плей-офф никуда не годится
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Дон Черри: Нынешний формат плей-офф никуда не годится 

Советский спорт 1 час назад
Хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал нынешний формат плей-офф, согласно которому пары формируются по дивизионному принципу.
«Мне нравится, как проходит регулярный чемпионат, — приводит Sportsnet.ca слова Черри. — Когда я тренировал, половина команд теряли все шансы на плей-офф к Рождеству. А в этом году все было не до конца ясно до последней игры. Это великолепно. Но формат плей-офф никуда не годится».
Черри призывает вернуться к старому принципу формирования пар, когда первая команда конференции играет с восьмой, вторая — с седьмой и так далее.
В этом случае «Бостон» встречался бы в первом раунде с «Коламбусом», а «Торонто» имело бы преимущество своего льда в серии с «Питтсбургом».
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