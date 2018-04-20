Прогноз «Фонбет»: ЦСКА — явный фаворит в четвертом матче серии с «Ак Барсом»

20 апреля состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Встреча состоится в Москве и начнется в 19.30 по местному времени. После трех матчей счет в серии 2-1 в пользу команды из Казани.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что ЦСКА победит и во втором домашнем матче. На победу армейцев в основное время можно поставить за 1.77, на победу казанцев — за 3.95, на ничью — за 4.10. На победу ЦСКА с учетом овертайма принимаются ставки с коэффициентом 1.45, на победу «Ак Барса» — с коэффициентом 2.75.

Среди клиентов «Фонбет», поставивших на исход встречи в основное время, 55% выбрали «Ак Барс», 34% — ЦСКА и 11% — ничью. На победу «барсов» с учетом овертайма поставили 52% игроков, на победу армейцев — 48%.

СКОЛЬКО ЗАБРОСЯТ ШАЙБ?

"Фонбет" считает, что в четвертой встрече серии будет заброшено больше трех шайб. На тотал больше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.52, на тотал меньше 3,5 — с коэффициентом 2.35.

Большинство клиентов «Фонбет» согласно с букмекерами: на тотал голов больше 3,5 поставили 79% игроков, на тотал меньше 3,5 — 21%.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Ак Барса» — ее выбрали 50% игроков. 31% клиентов «Фонбет» поставил на ЦСКА, 11% — на то, что «барсы» не проиграют. 7% игроков предпочли ничью, всего 1% — тотал больше 3,5.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — 50 000 рублей на победу ЦСКА. В среднем на игру ЦСКА и «Ак Барса» ставят 515 рублей.

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