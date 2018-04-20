СКА нужен нападающий «Лады»

Нападающий «Лады» Денис Зернов близок к переходу в СКА, информирует «Чемпионат».

Сумма компенсации за права на хоккеиста составит 100 миллионов рублей.

Кравцов и Кручинин могут перейти в СКА В минувшем сезоне 22-летний хоккеист провел 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 16 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «0». Всего в КХЛ он сыграл 107 матчей и набрал 42 (23+19) очка.

Также на Зернова претендует магнитогорский «Металлург».

«Лада» имеет право вести переговоры с потенциальными покупателями до 31 мая.