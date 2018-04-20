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СКА нужен нападающий «Лады»
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СКА нужен нападающий «Лады» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Лады» Денис Зернов близок к переходу в СКА, информирует «Чемпионат».
Сумма компенсации за права на хоккеиста составит 100 миллионов рублей.
Кравцов и Кручинин могут перейти в СКА  В минувшем сезоне 22-летний хоккеист провел 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 16 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «0». Всего в КХЛ он сыграл 107 матчей и набрал 42 (23+19) очка.
Также на Зернова претендует магнитогорский «Металлург».
«Лада» имеет право вести переговоры с потенциальными покупателями до 31 мая.
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