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Россияне в плей-офф АХЛ: Денис Гурьянов открыл счёт шайбам в Кубке Колдера
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Россияне в плей-офф АХЛ: Денис Гурьянов открыл счёт шайбам в Кубке Колдера 

Чемпионат.com 1 час назад
В Американской хоккейной лиге стартовал плей-офф. Нападающий «Техас Старз» Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой в матче с «Онтарио Рейн» (4:3 ОТ), а форвард «Сан-Хосе Барракуда» Иван Чехович в игре с «Таксон Роадраннерз» (2:4) заработал показатель полезности «-2» и впервые в карьере завершил матч без очков. Оба российских хоккеиста нанесли по 3 броска в створ, Гурьянов заработал показатель полезности «+2».
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Cчёт в сериГурьянов (н)«Техас»1+003+21-0Чехович (н)«Сан-Хосе»0+003-20-1
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