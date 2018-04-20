Россияне в плей-офф АХЛ: Денис Гурьянов открыл счёт шайбам в Кубке Колдера 

В Американской хоккейной лиге стартовал плей-офф. Нападающий «Техас Старз» Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой в матче с «Онтарио Рейн» (4:3 ОТ), а форвард «Сан-Хосе Барракуда» Иван Чехович в игре с «Таксон Роадраннерз» (2:4) заработал показатель полезности «-2» и впервые в карьере завершил матч без очков. Оба российских хоккеиста нанесли по 3 броска в створ, Гурьянов заработал показатель полезности «+2».
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Cчёт в сериГурьянов (н)«Техас»1+003+21-0Чехович (н)«Сан-Хосе»0+003-20-1