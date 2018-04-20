В сборной России по хоккею все плохо

Илья Петрович, а где Шипачёв? В сборной без Вадима плохо

Шипачёв бы не затерялся в этой сборной России, но его списали со счетов.

Двоякое впечатление оставил первый матч сборной России при Илье Воробьёве . С одной стороны, радует большое число молодёжи из разных клубов, а с другой — пока непонятно, во что будет играть команда. Большинство не произвело впечатления, хоть единственный гол и был забит при численном преимуществе. Но там была наигранная схема, которую мы много раз видели в СКА, да и в Дадонове никто не сомневался. Игра в равных составах не понравилось. Удивительно, но россияне ничего не могли придумать в матче с не самой сильной сборной Швеции. На Чешские игры Грёнборг взял почти всю команду дебютантов, основная часть которой выступает в местном чемпионате. Есть пару человек из НХЛ, но они в основном сидят в фарм-клубах. До чемпионата мира из этих ребят доберутся не все, всё-таки у шведов прибудет большой десант из НХЛ. Что будет с российской сборной — сказать сложно.

Беда с центрами

ФХР говорит, что в сборной делают ставку на молодёжь, но мы видим в составе Белова, Каблукова иКошечкина. Не очень понятно, что делает на матче Евротура Евгений Дадонов , отыгравший 74 встречи в регулярном чемпионате НХЛ. Разве кто-то сомневается, что форвард «Флориды» в Дании будет одним из сильнейших в команде? В этой связи логично, что Павлу Дацюку дали отдохнуть и позволили планомерно готовиться к мировому первенству. А новички (всё-таки Кагарлицкого не получается назвать молодёжью) пусть набираются опыта на Евротуре.

Многие в Ярославле, мягко говоря, не впечатлили. Касается это в первую очередь центральных нападающих. С ними в России беда. Александр Дергачёв проиграл шесть вбрасываний из девяти, не нанеся ни одного броска по воротам. Александр вообще до этого сезона в СКА играл чаще на фланге, а в «Спартаке» занял позицию центра из-за того, что Максвелл был травмирован. Кирилл Семёнов также явно не тянет уровень взрослой сборной. Его звено с Кагарлицким и Бучневичем потерялось. Алексей Бывальцев в этом сезоне сделал огромный прорыв и заслужил вызова в сборную. Но со шведами ему повезло оказаться в тройке с Гусевым и Дадоновым. Хотя там должен был быть другой человек. Вы, наверняка, догадались, о ком идёт речь.

Сомнений не вызывает только Дацюк

Шипачёв вряд ли станет мировой звездой хоккея. Он никогда больше не заиграет в НХЛ. Но Вадим — один из сильнейших российских центрфорвардов, выступающих в КХЛ. Да, он может провалиться в решающих встречах, но и хоккеисты, которые сейчас есть в сборной, могут сделать это в первом же матче на ЧМ. В Дании не будет олимпийского чемпионата Прохоркина, который в марте получил травму, да и вообще после Пхёнчхана играл совсем мало. На место в четвёртом звене претендуют Каблуков и Андронов (вряд ли сразу оба поедут на мировое первенство). Из кандидатов, кто не вызывает сомнений, есть Дацюк. Бывальцев, Дергачёв и Семёнов ещё плохо готовы к борьбе на таком уровне. Наместников и Барбашёв вроде бы отказались от выступления за сборную. Из КХЛ ещё могут получить вызов Ткачёв (не очень удачный сезон), Шалунов (после болезни), Григоренко (которого в сборной используют на фланге), и Андронов, о котором говорили выше. Из НХЛ виртуально можно рассчитывать на Малкина (маловероятно) и Кузнецова (в серии «Вашингтона» с «Коламбусом» уже 2-2). Уж в такой ситуации Шипачёв точно не был бы лишним на этой сборной, тем более в компании с Гусевым и Дадоновым.

В сборной те, кто будет в СКА?

Но Вадима в сборной не любят и видеть не хотят. Его сажали на лавку во время Олимпиады, конфликтовали с ним на прошлом чемпионате мира. На следующий сезон в СКА игрок не останется. Совпадение или нет, но получается так, что в сборную не поехали те хоккеисты, которые не планируют продлевать контракт с петербургским клубом. Ковальчук, Войнов, Шипачёв — без чемпионата мира, а Дацюк и Тихонов, подписавшие новые соглашения, — в составе. Говорят, СКА интересуется Бывальцевым, Кагарлицким и хочет вернуть из Америки Сошникова. И вот они, как по велению волшебной палочки, в составе. Из скрытой аренды в «Спартаке» планируют вернуть Дергачёва (он в сборной), а лучший игрок красно-белых вызова не получил — Хохлачёв просто собрался в «Бостон». И происходящее расстраивает. Вроде бы в сборной России с приходом Ильи Воробьёва наступила оттепель. Но тогда почему возникает так много вопросов по составу команды?

Вадим Шипачёв на последних чемпионатах мира был одним из лучших бомбардиров сборной России, а в 2016 году и вовсе набрал больше всех очков. 31-летний нападающий довольно стабилен и, что немаловажно, обладает огромным опытом.

Илья Петрович, вы уверены, что Шипачёв будет лишним в Копенгагене?