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Алексей Бывальцев станет игроком СКА, Олег Ли входит в сферу интересов клуба
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Алексей Бывальцев станет игроком СКА, Олег Ли входит в сферу интересов клуба 

Чемпионат.com 26 минут назад
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Амура» Алексей Бывальцев станет игроком СКА. Также в сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга входит и партнёр Бывальцева по звену — Олег Ли. Действующий контракт Ли с хабаровским клубом истекает после окончания сезона-2018/19.
В минувшем сезоне 24-летний Бывальцев стал лучшим бомбардиром «Амура», набрав 43 (19+24) очка в 56 матчах регулярного сезона. В 5 матчах Кубка Гагарина Бывальцев не отметился результативными баллами.
27-летний Ли в прошедшем сезоне забросил 10 шайб и сделал 19 голевых передач в 54 играх «регулярки», в 5 матчах плей-офф на его счету 1 результативная передача.
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