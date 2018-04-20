Александр Бурмистров: Шайба попала в ухо, но перелома нет. Играть это точно не помешает

На тренировке «Ак Барса» шайба попала в голову Бурмистрову

«Мое состояние? Все нормально. Руки и ноги на месте — это главное. Что случилось? Шайба попала в ухо, но перелома, слава богу, нет. Играть это точно не помешает.

Нам нужно стараться выиграть игру, сделать все для этого. Сейчас нам нужно подготовиться и с новыми силами в бой. В третьей игре нам не хватило голов, поэтому сегодня нужно чаще бросать», — цитирует хоккеиста «Ак Барс Инфо».

После трех матчей серии «Ак Барс» ведет со счетом 2-1. Следующая игра с ЦСКА состоится сегодня в 19:30 мск.