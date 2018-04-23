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«Коламбус» — «Вашингтон»: аналитики назвали фаворита шестого матча серии
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«Коламбус» — «Вашингтон»: аналитики назвали фаворита шестого матча серии 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Букмекеры назвали фаворита шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 20 апреля. «Вашингтон» ведёт в серии 3-2.
Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.40, по итогам всей встречи — 1.87.
Шансы «Коламбуса» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.50, а с учётом овертайма — за 1.95.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.75.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.25.
Букмекеры не ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.95, меньше 5,5 — за 1.87.
Начало матча — в 2:30 мск.
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