Бэбкок поделился ожиданиями от единственного 7-го матча 1-го раунда плей-офф НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (3:1) в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли (3-3). Решающий седьмой матч серии — 26 апреля, начало в 02:30 мск.

«Хочется, чтобы такие моменты были в жизни. Все не запомнишь, но такие матчи останутся в памяти. В таких играх хочется создавать моменты, которые будешь помнить. У нас есть шанс создать такие воспоминания. У нас хорошая команда, ребятам нравится играть друг с другом.

Надо подготовиться, но не тратить целый день на это. Надо расслабиться и подготовиться к одной смене. Это все, что нужно. Только к первой смене. Затем будет время подготовиться к следующей, пока сидишь на скамейке запасных. Все будет хорошо. Благодаря таким ситуациям игрок растет, и этим надо пользоваться»», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.