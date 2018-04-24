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Бэбкок поделился ожиданиями от единственного 7-го матча 1-го раунда плей-офф НХЛ
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Бэбкок поделился ожиданиями от единственного 7-го матча 1-го раунда плей-офф НХЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (3:1) в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли (3-3). Решающий седьмой матч серии — 26 апреля, начало в 02:30 мск.
«Хочется, чтобы такие моменты были в жизни. Все не запомнишь, но такие матчи останутся в памяти. В таких играх хочется создавать моменты, которые будешь помнить. У нас есть шанс создать такие воспоминания. У нас хорошая команда, ребятам нравится играть друг с другом.
Надо подготовиться, но не тратить целый день на это. Надо расслабиться и подготовиться к одной смене. Это все, что нужно. Только к первой смене. Затем будет время подготовиться к следующей, пока сидишь на скамейке запасных. Все будет хорошо. Благодаря таким ситуациям игрок растет, и этим надо пользоваться»», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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