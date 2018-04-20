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Майк Бэбкок: «Бостон» забил в первой же смене, но потом мы контролировали игру
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Майк Бэбкок: «Бостон» забил в первой же смене, но потом мы контролировали игру 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок подвел итоги четвертого матча серии с «Бостоном» (1:3).
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«Не думаю, что у нас все получилось, — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ. — Они смогли забить в первой же смене, но потом мы контролировали игру, владели инициативой.
Даже когда счет стал 1:2, я считал, что у нас хорошие шансы, что мы неплохо играем. Сегодня у них не было Патриса Бержерона, а это всегда дает нам дополнительный шанс их соперникам. Надо было выигрывать. Мы же у себя дома».
Напомним, счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Пятый матч пройдет в ночь на воскресенье на льду «медведей».
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