Майк Бэбкок: «Бостон» забил в первой же смене, но потом мы контролировали игру

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок подвел итоги четвертого матча серии с «Бостоном» (1:3).

«Бостон» в третий раз обыграл «Торонто» в Кубке Стэнли

«Не думаю, что у нас все получилось, — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ. — Они смогли забить в первой же смене, но потом мы контролировали игру, владели инициативой.

Даже когда счет стал 1:2, я считал, что у нас хорошие шансы, что мы неплохо играем. Сегодня у них не было Патриса Бержерона , а это всегда дает нам дополнительный шанс их соперникам. Надо было выигрывать. Мы же у себя дома».

Напомним, счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Пятый матч пройдет в ночь на воскресенье на льду «медведей».