Ещё
Эдуард Занковец: «Я верил в шансы зацепиться за плей-офф»
Далее:
Читайте также:
Ещё
В сборной России по хоккею все плохо
В сборной России по хоккею все плохо

Эдуард Занковец: «Я верил в шансы зацепиться за плей-офф» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец​ заявил, что у братиславской команды были хорошие шансы выйти в плей-офф КХЛ. Он добавил, что сезон у клуба был тяжелый и скомканный.
Напомним, что 48-летний белорус пришел в «Слован» в разгар сезона-2017/18. Команда из Братиславы готовилась к чемпионату под руководством Милоша Ржиги, однако не показывала хороших результатов. Тогда руководство клуба решилось на перемены в тренерском составе.
— Я верил, что есть шанс зацепиться за плей-офф, — цитирует официальный сайт КХЛ Занковца. — При определенном подходе ситуацию можно было переломить. Не говорю со стопроцентной уверенностью, что мы попали бы в плей-офф, но могли финишировать ближе к восьмерке.
Сезон выдался сложный. Команда собиралась в последний момент, некоторые игроки были подписаны на скорую руку. Много перед началом сезона было и травмированных парней, они по ходу чемпионата только набирали форму. В итоге предсезонная подготовка оказалась скомкана, и это в дальнейшем отразилось на результате. Главной проблемой были оборона и игра на выезде. Мы много пропускали. Это единственный момент, который мы до конца так и не смогли улучшить. Хотя, играя дома, мы выглядели неплохо.
Но были хорошие матчи, особенно против лидеров. Например, две встречи с «Йокеритом», поединки с «Ак Барсом», «Металлургом». Но, к сожалению, таких игр было меньше, чем нужно. А в целом, за исключением разве что действий в меньшинстве, статистические показатели улучшились.
Сезон-2017/18 «Слован» завершил на 12-м месте в Западной конференции. В регулярном чемпионате КХЛ клуб провел 56 матчей и одержал 18 побед, одна из которых — в овертайме, и две — по буллитам.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Зыбин: "У Исхакова вылетела нога" Заменит ли Бывальцев Дацюка в сборной России? Алексей Швед: "Решение арбитра по заступу Вяльцева - решающий момент матча с ЦСКА"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо1
«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена2
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Швеция отказалась от Ибрагимовича
В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение