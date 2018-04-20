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Нападающий «Ладьи» Семен Кизимов отличился в матче с Францией
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Нападающий «Ладьи» Семен Кизимов отличился в матче с Францией 

Волга Ньюс 1 час назад
Автором одной из шайб стал нападающий «Ладьи» Семен Кизимов, открывший счет на 7-й минуте.
Следующий матч россияне проведут 21 апреля против Чехии, сообщает официальный сайт клуба.
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