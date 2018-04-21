Хоккеисты ЦСКА Ничушкин и Шумаков не полетели на пятый матч финальной серии КХЛ в Казань

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Нападающие ЦСКА Валерий Ничушкин Сергей Шумаков не полетели с командой на пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом». Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе армейского клуба.

Шумаков пропустил три последних матча финальной серии из-за травмы, Ничушкин не играл в четвертой встрече.

"Шумаков и Ничушкин в Казань с командой не полетели", — сообщили в пресс-службе.

Пятый матч финала Кубка Гагарина состоится в воскресенье в Казани. «Ак Барс» ведет в серии со счетом 3-1.