Кузьменко заменил Ничушкина в составе ЦСКА на четвертый матч финала плей-офф КХЛ

Встреча пройдет в пятницу в Ледовом дворце ЦСКА и начнется в 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед — 2-1 в пользу «Ак Барса».

23-летний Ничушкин в текущем розыгрыше плей-офф сыграл 19 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Кузьменко провел 13 игр в Кубке Гагарина и забросил четыре шайбы.