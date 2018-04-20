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Кузьменко заменил Ничушкина в составе ЦСКА на четвертый матч финала плей-офф КХЛ
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Кузьменко заменил Ничушкина в составе ЦСКА на четвертый матч финала плей-офф КХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 апреля. Нападающий Андрей Кузьменко заменил Валерия Ничушкина в составе ЦСКА на четвертый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса».
Встреча пройдет в пятницу в Ледовом дворце ЦСКА и начнется в 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед — 2-1 в пользу «Ак Барса».
23-летний Ничушкин в текущем розыгрыше плей-офф сыграл 19 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Кузьменко провел 13 игр в Кубке Гагарина и забросил четыре шайбы.
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