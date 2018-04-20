Форма с фамилией форварда «Торонто» Мэттьса стала самой покупаемой в НХЛ 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обнародовала статистику продаж игровой формы по ходу текущего сезона. Самой продаваемой джерси стала форма нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, сообщает официальный сайт лиги.
На втором месте в списке самых популярных джерси стал свитер форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Третьим в рейтинге расположился Коннор Макдэвид из «Эдмонотон Ойлерз».
В списке 15-ти самых продаваемых джерси в НХЛ расположились также свитеры с именами четырех российских хоккеистов лиги. Среди них капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (шестое место), форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко (десятое место), а также голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, которые заняли 14-е и 15-е место соответственно.