Кошечкин сыграет за сборную РФ в матче Еврохоккейтура

Голкипер Кошечкин сыграет за сборную России в матче Еврохоккейтура

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов сообщил, что голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин будет защищать ворота российской команды в одном из матчей в рамках третьего этапа Еврохоккейтура.

"Состояние вратарей рабочее, ребята работают, стараются. Василий Кошечкин немного отдохнул, сейчас втягивается, видно, что ему тяжеловато в сравнении с Игорем Шестеркиным, который на ходу. Но Вася старается, готовится, обязательно сыграет одну игру", — цитирует специалиста ТАСС.

У сборной России запланированы матчи с Финляндией (21 апреля) и командой Чехии (22 апреля).

Ранее сборная Россия по хоккею потерпела поражение от национальной команды Швеции в матче Еврохоккейтура.