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Кошечкин сыграет за сборную РФ в матче Еврохоккейтура
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Голкипер Кошечкин сыграет за сборную России в матче Еврохоккейтура 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов сообщил, что голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин будет защищать ворота российской команды в одном из матчей в рамках третьего этапа Еврохоккейтура.
"Состояние вратарей рабочее, ребята работают, стараются. Василий Кошечкин немного отдохнул, сейчас втягивается, видно, что ему тяжеловато в сравнении с Игорем Шестеркиным, который на ходу. Но Вася старается, готовится, обязательно сыграет одну игру", — цитирует специалиста ТАСС.
У сборной России запланированы матчи с Финляндией (21 апреля) и командой Чехии (22 апреля).
Ранее сборная Россия по хоккею потерпела поражение от национальной команды Швеции в матче Еврохоккейтура.
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 Ещё 4 источника 
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