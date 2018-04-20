Ещё
Тренер: вратарь Кошечкин проведет один матч за сборную России на Чешских хоккейных играх
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер: вратарь Кошечкин проведет один матч за сборную России на Чешских хоккейных играх 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 20 апреля. /ТАСС/. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин проведет одну игру в составе сборной России по хоккею на чешском этапе Евротура. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
Россияне 21 апреля в рамках Чешских хоккейных игр проведут в Пардубице матч против сборной Финляндии, на следующий день российская команда встретится с чехами.
"Состояние вратарей рабочее, ребята работают, стараются. Василий Кошечкин немного отдохнул, сейчас втягивается, видно, что ему тяжеловато в сравнении с Игорем Шестеркиным, который на ходу. Но Вася старается, готовится, обязательно сыграет одну игру", — сказал Давыдов.
Накануне россияне в вынесенном матче чешского этапа Евротура, который прошел в Ярославле, уступили шведам (1:2). «Шестеркин провел хорошую сильную игру. Были вопросы по второму голу, не совсем удачно получилось с подставлением. Но в такой ситуации, когда шайба летит верхом в один угол, а ее в пяти метрах от тебя переправляют в другой, то проблемы возникают у всех вратарей как в КХЛ, так и в НХЛ. Важно было, как он выйдет из этой ситуации, сразу последовало 3-4 опасных броска, Игорь спокойно работал и держал команду в игре», — считает Давыдов.
"Это был очень важный момент, он с ним справился, — продолжил специалист. — На данный момент у нас два играющих вратаря, которые готовятся к чемпионату мира в Дании. Жизнь покажет, кто будет основным. Оба готовятся, оба в хорошем состоянии".
Также Давыдов прокомментировал пребывание в стане национальной команды голкипера Ивана Бочарова. «Он здесь набирается опыта, смотрит, как проходит работа в сборной, к чему идти, к чему стремиться. Это вратарь на перспективу», — сказал тренер вратарей сборной России.
ТАСС: последние новости
Хоккеисты сборной России уступили шведам в вынесенном матче Евротура "Сан-Хосе" победил "Анахайм" в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ Тренер юниорской сборной РФ по хоккею недоволен игрой в концовке матча ЧМ с французами
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо14
Усманов рассказал о печальном событии4
Один день Поветкина: деньги и диссертация4
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Денисова наказали за дебилов2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение