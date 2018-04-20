Тренер: вратарь Кошечкин проведет один матч за сборную России на Чешских хоккейных играх

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 20 апреля. / ТАСС /. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин проведет одну игру в составе сборной России по хоккею на чешском этапе Евротура. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов

Россияне 21 апреля в рамках Чешских хоккейных игр проведут в Пардубице матч против сборной Финляндии, на следующий день российская команда встретится с чехами.

"Состояние вратарей рабочее, ребята работают, стараются. Василий Кошечкин немного отдохнул, сейчас втягивается, видно, что ему тяжеловато в сравнении с Игорем Шестеркиным , который на ходу. Но Вася старается, готовится, обязательно сыграет одну игру", — сказал Давыдов.

Накануне россияне в вынесенном матче чешского этапа Евротура, который прошел в Ярославле, уступили шведам (1:2). «Шестеркин провел хорошую сильную игру. Были вопросы по второму голу, не совсем удачно получилось с подставлением. Но в такой ситуации, когда шайба летит верхом в один угол, а ее в пяти метрах от тебя переправляют в другой, то проблемы возникают у всех вратарей как в КХЛ, так и в НХЛ. Важно было, как он выйдет из этой ситуации, сразу последовало 3-4 опасных броска, Игорь спокойно работал и держал команду в игре», — считает Давыдов.

"Это был очень важный момент, он с ним справился, — продолжил специалист. — На данный момент у нас два играющих вратаря, которые готовятся к чемпионату мира в Дании. Жизнь покажет, кто будет основным. Оба готовятся, оба в хорошем состоянии".