Кручинин: хоккеистам сборной России не хватило мастерства в матче с чехами

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 22 апреля. / ТАСС /. Хоккеистам сборной России в матче Евротура с чехами не хватило мастерства, чтобы реализовать свои моменты. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал нападающий команды Алексей Кручинин

Сборная России в воскресенье со счетом 1:2 проиграла команде Чехии в заключительном для себя матче чешского этапа Евротура. Автором единственной шайбы в составе россиян стал Кручинин.

"Не хватило мастерства, чтобы реализовать все свои моменты, их вратарь переиграл нас. Он читал каждый голевой момент сегодня. Мы знали, что чехи провокаторы. Нужно терпеть, стараться играть на команду, ждать и зарабатывать удаления", — отметил 26-летний форвард.

"Редко доволен своей игрой, есть в чем добавлять. Посмотрел на этот уровень. В любом случае сыграл удачнее, нежели в прошлом году в сборной", — также сказал хоккеист.

Сборная России проиграла все три матча на чешском этапе Евротура, ранее россияне уступили шведам (1:2) и финнам (1:2).

Последний этап Евротура текущего сезона пройдет с 26 по 29 апреля в Швеции.