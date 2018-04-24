Юниорская сборная России победила команду Словакии

Юниорская сборная России обыграла команду Словакии в матче юниорского чемпионата мира со счетом 6:5 Б. Об этом сообщает ТАСС.
В составе сборной России заброшенными шайбами отличились Даниил Мисюль, Александр Романов, Руслан Исхаков и Кирилл Марченко (дубль) и Павел Дорофеев.
У Словакии голами отметились Максим Чайкович, Марцел Другош, Мартин Бучко, Даниэль Ткач и Михал Мразик.
Хоккей. U18 ЧМ-2018
Россия U18 — Словакия U18 — 6:5 (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: 0:1 — Чайкович (Иленчик, Окульяр) — 13:27 (5x3),
0:2 — Длугош (Сойка, Мразик) — 15:00 (5x4),
0:3 — Бучко (Ткач, Ференый) — 15:22 (5x5),
1:3 — Марченко (Романов, Охотюк) — 17:00 (5x5),
1:4 — Ткач (Паулины) — 28:59 (5x5),
2:4 — Мисюль (Малышев, Дорофеев) — 32:01 (5x5),
3:4 — Романов (Кизимов, Соркин) — 33:32 (5x5),
4:4 — Марченко (Морозов) — 34:00 (5x5),
4:5 — Мразик (Длугош, Джуган) — 47:50 (5x4),
5:5 — Исхаков (Соркин, Спиридонов) — 52:36 (5x5),
6:5 — Кизимов — 65:00 (ПБ)