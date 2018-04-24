Юниорская сборная России победила команду Словакии в матче ЮЧМ-2018

Юниорская сборная России обыграла команду Словакии в матче юниорского чемпионата мира со счетом 6:5 Б. Об этом сообщает ТАСС.

У Словакии голами отметились Максим Чайкович, Марцел Другош, Мартин Бучко, Даниэль Ткач и Михал Мразик.

Хоккей. U18 ЧМ-2018

Россия U18 — Словакия U18 — 6:5 (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 — Чайкович (Иленчик, Окульяр) — 13:27 (5x3),

0:2 — Длугош (Сойка, Мразик) — 15:00 (5x4),

0:3 — Бучко (Ткач, Ференый) — 15:22 (5x5),

1:3 — Марченко (Романов, Охотюк) — 17:00 (5x5),

1:4 — Ткач (Паулины) — 28:59 (5x5),

2:4 — Мисюль (Малышев, Дорофеев) — 32:01 (5x5),

3:4 — Романов (Кизимов, Соркин) — 33:32 (5x5),

4:4 — Марченко (Морозов) — 34:00 (5x5),

4:5 — Мразик (Длугош, Джуган) — 47:50 (5x4),

5:5 — Исхаков (Соркин, Спиридонов) — 52:36 (5x5),

6:5 — Кизимов — 65:00 (ПБ)