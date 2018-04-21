Стал известен новый тренер хабаровского «Амура» 

Известный российский тренер Николай Борщевский будет новым главным тренером хабаровского "Амура", сообщает "Чемпионат".
Борщевский выиграл золото Олимпийских игр 1992 года. В качестве тренера 53-летний специалист успел поработать в молодежных командах, "Локомотиве", "Атланте", СКА и "Салавате Юлаеве", который покинул вместе с Игорем Захаркиным.
"Амур" в сезоне-2017/18 возглавлял Андрей Мартемьянов, который сумел вывести хабаровскую команду в плей-офф, где "тигры" уступили казанскому "Ак Барсу".
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил о том, что не позволит исключить из состава участников КХЛ владивостокский "Адмирал" и "Амур".