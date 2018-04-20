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Бураковски пропустит остаток серии «Вашингтон» — «Коламбус»
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Бураковски пропустит остаток серии «Вашингтон» — «Коламбус» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Форвард «Вашингтона» Андре Бураковски точно пропустит остаток серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Коламбуса» из-за повреждения, информирует Washington Post.
Хоккеисту потребуется операция в связи с травмой верхней части тела. Восстановление после этой процедуры продлится как минимум до 25 апреля, когда может пройти седьмая игра серии. Пока счет в серии 2-2.
Напомним, Бураковски во втором матче серии получил травму верхней части тела. В этом плей-офф он очков не набрал, а в регулярном чемпионате забил 12 голов и сделал 13 передач в 56 встречах.
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