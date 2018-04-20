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«Ак Барс» выиграл третий матч в финальной серии с ЦСКА
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«Ак Барс» выиграл третий матч в финальной серии с ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Казанский "Ак Барс" на выезде одержал победу над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Антон Ландер. Еще одну шайбу забросил Джастин Азеведу.
У армейцев автором единственного гола стал Андрей Светлаков.
Счет в серии стал 3-1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани.
КХЛ. Плей-офф. Финал. 4-й матч
ЦСКА (Москва) — "Ак Барс" (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 — Азеведу (Охтамаа, Лукоянов) — 19:06,
0:2 — Ландер (Азеведу) — 27:27,
1:2 — Светлаков (Телегин, Кузьменко) — 27:42,
1:3 — Ландер — 59:14 (en)
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