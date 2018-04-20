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Телегин: мы не мальчики для битья
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Хоккеист ЦСКА Телегин: мы не мальчики для битья 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.
«Нужно было продолжать играть. Мы же не мальчики для битья, мы должны выходить на каждый матч, какой бы счёт в серии ни был. Это финал Кубка Гагарина, каждый матч нужно играть как последний. Отступать уже некуда», — приводит слова Телегина РИА Новости.
Он отметил, что команде не нужно ничего придумывать, а просто реализовывать свои голевые моменты.
«Ак Барс» забивает с контратак, мы проваливаемся. Нужно играть в каких-то моментах хладнокровнее, не проваливаться в атаке», — добавил хоккеист.
Ранее Игорь Никитин заявил, что ЦСКА допустил ошибку, которая переломила ход матча с «Ак Барсом».
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