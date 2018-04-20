Хоккеист ЦСКА Телегин: мы не мальчики для битья

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Нужно было продолжать играть. Мы же не мальчики для битья, мы должны выходить на каждый матч, какой бы счёт в серии ни был. Это финал Кубка Гагарина, каждый матч нужно играть как последний. Отступать уже некуда», — приводит слова Телегина РИА Новости.

Он отметил, что команде не нужно ничего придумывать, а просто реализовывать свои голевые моменты.

«Ак Барс» забивает с контратак, мы проваливаемся. Нужно играть в каких-то моментах хладнокровнее, не проваливаться в атаке», — добавил хоккеист.