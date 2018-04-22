Хоккеист ЦСКА Ничушкин вызван на сбор национальной сборной для подготовки к ЧМ 

ТАСС, 22 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал 14 игроков из московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» на сбор для подготовки к чемпионату мира в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В воскресенье «Ак Барс» дома со счетом 1:0 одержал победу над ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и в рекордный третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.
На сбор вызваны вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба — «Ак Барс»), нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все — ЦСКА), Владимир Ткачев, Станислав Галиев (оба — «Ак Барс»).
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.