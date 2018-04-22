Хоккеист ЦСКА Ничушкин вызван на сбор национальной сборной для подготовки к ЧМ

ТАСС , 22 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал 14 игроков из московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» на сбор для подготовки к чемпионату мира в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В воскресенье «Ак Барс» дома со счетом 1:0 одержал победу над ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и в рекордный третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.