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Президент ХК ЦСКА опроверг информацию об изменениях в тренерском штабе
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Президент ХК ЦСКА опроверг информацию об изменениях в тренерском штабе 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА не обсуждает смену тренерского штаба и не проявляет интерес к какому-либо специалисту. Об этом ТАСС по телефону заявил президент армейского клуба Игорь Есмантович.
По информации ряда СМИ, ЦСКА сделал предложение бывшему главному тренеру сборной России Олегу Знарку и его помощнику Харийсу Витолиньшу.
"С полной ответственностью говорю, что информация об изменениях в тренерском штабе не соответствует действительности и целиком лежит на совести некоторых журналистов, которые вместо освещения финальных матчей Кубка Гагарина занимаются спекуляциями, распространяя неподтвержденные слухи", — заявил Есмантович.
"ЦСКА готовится к пятому матчу финальной серии плей-офф. Все мысли тренеров и игроков сосредоточены на предстоящей игре. У нас идет плей-офф. Но кто-то пытается отвлечь болельщиков от главного события сезона", — добавил он.
Счет в финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и ЦСКА — 3-1. Пятый матч состоится в воскресенье в Казани.
По информации известного канадского журналиста Элиотта Фридмэна, Знарок может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.
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