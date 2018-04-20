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Сергей Андронов: «Нет никакого ключевого фактора, за счет которого „Ак Барс“ победил»
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Сергей Андронов: «Нет никакого ключевого фактора, за счет которого „Ак Барс“ победил» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий ЦСКА Сергей Андронов после поражения в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:3) заявил, что игра сложилась не в пользу москвичей. Он добавил, что у казанцев нет никакого ключевого победного фактора — нужно просто играть на одном уровне.
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— Этот матч чем-то отличался от предыдущих?
— По сути, ничем не отличался. Была очень плотная игра, как и положено в финале. К сожалению, она сложилась не в нашу пользу.
— Ключевой фактор, за счет которого победил «Ак Барс»?
— Его нет. Надо все 60 минут, а если надо, то и больше, играть на одном уровне. Нет единственного момента, за счет которого можно победить или уступить.
— В очередной раз у ЦСКА все было плохо с большинством.
— Не знаю. Они его разобрали, поэтому мы и не забили.
Напомним, теперь «Ак Барс» ведет в финальной серии 3-1. Пятый матч состоится 22 апреля в Казани. Далее, если потребуется, игры серии до четырех побед пройдут 24 апреля — в Москве, 26 апреля — в Казани. (Игорь ЕРОНКО)
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