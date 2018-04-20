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Александр Бурмистров: «Классическая игра финала»
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Александр Бурмистров: «Классическая игра финала» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.
— Классическая игра серии. Все четыре матча были одинаковыми. Не сказал бы, что игры в Москве были тяжелее казанских. Просто обе команды хотят выиграть, — сказал Бурмистров. — Выиграть Кубок Гагарина будет особенным не только для меня — у нас много парней, кто не выигрывал. Хорошо, что мы собрались после поражения, вышли на новый матч, забыв тот, и делали свое дело. Здорово отработали в меньшинстве сегодня.
Все о Кубке Гагарина
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