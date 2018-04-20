Александр Бурмистров: Обе команды хотели выиграть, нам повезло больше

— Что скажете об игре? — Классическая игра. Все четыре матча такими были. Обе команды хотели выиграть. Нам повезло больше. Готовимся к следующей игре.

— Можно сказать, что в Казани было проще, чем в Москве? — Я бы не сказал. И дома было тяжело, и здесь. Был овертайм вчера. Все хотят победить, все бьются.

— Впервые в серии победа с разницей в две шайбы. О чем это говорит? — Мы стараемся увеличить преимущество, хотим победить, все делаем для этого.

ЦСКА снова остался без Кубка Гагарина? Казань — в одном шаге от триумфа

— Отличается по накалу финал Кубка Гагарина от плей-офф НХЛ? — По накалу не уступает. Команды бьются, стараются не уступать.

— Вам, как воспитаннику казанского хоккея приятно будет выиграть Кубок именно в Казани? — Конечно. Выиграть Кубок Гагарина любому парню будет приятно. Все хотят выиграть.

— Было ли отличие от прошлых матчей сегодня? — Хорошо, что мы собрались после поражения, забыли тот матч и играли как умеем.

— Обилие удалений чем можно объяснить? — Где-то успевали, поэтому удалялись.

— Вы все лучше выполняете роль форварда оборонительного плана. Это помогает опыт НХЛ? — Я приехал в середине сезона, когда у каждого была своя роль. Билялетдинов меня учит этому. Я делаю все, чтобы команда выиграла, — передает слова Бурмистрова пресс-служба «Ак Барса».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Добавим, что после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча состоится 22 апреля в Казани и начнется в 17:00 мск.