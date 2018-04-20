Форма с фамилией форварда «Торонто» Мэттьюса стала самой продаваемой в НХЛ

ТАСС , 20 апреля. Свитер с фамилией 20-летнего нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса стала самой продаваемой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс— службу НХЛ.

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Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером на драфте НХЛ 2016 года. В сезоне-2016/17 он получил приз лучшему новичку. В нынешнем сезоне Мэттьюс забросил 35 шайб и сделал 29 результативных передач в 66 матчах.

В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» уступает «Бостону» в серии до четырех побед со счетом 1-3.