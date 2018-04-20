Ещё
Роб Клинкхаммер: Сейчас нужно просто выиграть пятый матч, без разницы, где он будет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роб Клинкхаммер: Сейчас нужно просто выиграть пятый матч, без разницы, где он будет 

Советский спорт 1 час назад
— У нас сегодня было больше энергии, чем у соперника. У ЦСКА — хорошая команда, опасная, каждая игра равная, один гол всегда решает. Нужно выиграть просто следующий матч. Конечно, для нас не имеет значения, где выиграть Кубок Гагарина.
Артем Лукоянов: Безупречно сыграли в меньшинстве, все броски заблокировали
Сейчас нужно просто выиграть пятый матч, без разницы, где он будет. Никогда не выигрывал чемпионат, будет отлично сделать это дома. Это возможность, которая бывает раз, нужно сыграть в лучший хоккей, — передает слова Клинкхаммер пресс-служба КХЛ.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Добавим, что после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча состоится 22 апреля в Казани и начнется в 17:00 мск.
Советский спорт: последние новости
Иван Телегин: Мы не мальчики для битья! Владислав Третьяк: Из пяти удалений не реализовать ни одного - это большой минус Сборная России U18 разгромила команду Франции в первом матче ЮЧМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии48
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201830
В сборной России по хоккею все плохо17
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение