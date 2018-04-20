Роб Клинкхаммер: Сейчас нужно просто выиграть пятый матч, без разницы, где он будет

— У нас сегодня было больше энергии, чем у соперника. У ЦСКА — хорошая команда, опасная, каждая игра равная, один гол всегда решает. Нужно выиграть просто следующий матч. Конечно, для нас не имеет значения, где выиграть Кубок Гагарина.

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Сейчас нужно просто выиграть пятый матч, без разницы, где он будет. Никогда не выигрывал чемпионат, будет отлично сделать это дома. Это возможность, которая бывает раз, нужно сыграть в лучший хоккей, — передает слова Клинкхаммер пресс-служба КХЛ.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Добавим, что после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча состоится 22 апреля в Казани и начнется в 17:00 мск.