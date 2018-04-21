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Майк Бэбкок: Для победы в Бостоне нам нужно свистать всех на палубу
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Майк Бэбкок: Для победы в Бостоне нам нужно свистать всех на палубу 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказался о ситуации в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» перед пятым матчем.
«Мы сейчас в очень простой ситуации, — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ. — Побеждаете — получаете право сыграть еще. Не побеждаете — не получаете права сыграть еще.
Как по мне, такая ситуация стоит того, чтобы впрячься как следует. Думаю, что мы способны приехать в Бостон и выиграть там матч. Я искренне в это верю. Для успеха нам понадобится хорошая игра вратаря, и нам придется свистать всех на палубу».
Напомним, после четырех матчей счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Пятый матч пройдет в субботу на льду «медведей».
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