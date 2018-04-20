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Антон Ландер: Гарипов сыграл невероятный матч
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Антон Ландер: Гарипов сыграл невероятный матч 

Советский спорт 1 час назад
— Сегодня было больше физической борьбы, чем до этого. Эмиль Гарипов держал нас в игре, сыграл невероятный матч, и мы добились хорошей командной победы. Мы фокусируемся на каждом отдельном матче, всегда начинаем его с тем ощущением, что счет в серии 0-0.
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Мы не думаем о том, сколько матчей нам нужно для победы, нужна свежая голова для следующих встреч. Мы ещё ничего не выигрывали, — передает слова Ландера пресс-служба КХЛ.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Отметим, что Ландер в этой встрече отметился дублем.
Добавим, что после этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча состоится 22 апреля в Казани и начнется в 17:00 мск.
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