Охотюк рассказал о присутствии на тренировках сборной России Федорова

Защитник юниорской сборной России по хоккею Никита Охотюк рассказал о присутствии на тренировках национальной команды легенды российского хоккея Сергея Федорова , который стал консультантом юниорской сборной.

"Конечно, я испытывал особые эмоции от его присутствия, — цитирует Охотюка газета «Известия» . — Такой знаменитый игрок, один из лучших хоккеистов НХЛ своего времени — и вдруг стоит и разговаривает прямо с тобой. Было приятно пожать ему руку. Я его впервые видел вживую".

Он рассказал, какие подсказки Федоров дал молодым хоккеистам.

"Он больше подсказывает нападающим насчет игры на вбрасываниях и в прочих игровых эпизодах. Защитникам ничего такого не говорит — у нас есть тренер, который отвечает за работу с нами. Он подсказывает, помогает", — добавил Охотюк.

На чемпионате мира хоккеисты сборной России одержали две победы из двух, занимая в таблице группового этапа второе место с шестью очками. В следующем матча Россия встретится с лидером группы сборной Финляндии 22 апреля.