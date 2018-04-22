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Охотюк рассказал о присутствии на тренировках сборной России Федорова
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Охотюк рассказал о присутствии на тренировках сборной России Федорова 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник юниорской сборной России по хоккею Никита Охотюк рассказал о присутствии на тренировках национальной команды легенды российского хоккея Сергея Федорова, который стал консультантом юниорской сборной.
"Конечно, я испытывал особые эмоции от его присутствия, — цитирует Охотюка газета «Известия». — Такой знаменитый игрок, один из лучших хоккеистов НХЛ своего времени — и вдруг стоит и разговаривает прямо с тобой. Было приятно пожать ему руку. Я его впервые видел вживую".
Он рассказал, какие подсказки Федоров дал молодым хоккеистам.
"Он больше подсказывает нападающим насчет игры на вбрасываниях и в прочих игровых эпизодах. Защитникам ничего такого не говорит — у нас есть тренер, который отвечает за работу с нами. Он подсказывает, помогает", — добавил Охотюк.
На чемпионате мира хоккеисты сборной России одержали две победы из двух, занимая в таблице группового этапа второе место с шестью очками. В следующем матча Россия встретится с лидером группы сборной Финляндии 22 апреля.
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