Защитник юниорской сборной России Охотюк рассказал о знакомстве с Кравцовым

Защитник юниорской сборной России по хоккею Никита Охотюк рассказал о знакомстве с нападающим челябинского «Трактора» Виталием Кравцовым , одним из лучших новичков нынешнего сезона КХЛ.

"Познакомились еще во время моего первого года в системе «Трактора», куда я перешел из школы имени Сергея Макарова, — цитирует Охотюка газета «Известия» . — Мы ведь с Виталием в одно время родились — в декабре 2000 года. Только я 4-го, а он 23-го.

Вместе играли в хоккейной школе, во время выездов сидели рядом в автобусе. Вместе жили в одном номере, общались. Не скажу, что дружили, но отношения хорошие. Я не удивлен его успехам в КХЛ в этом сезоне".

В нынешнем сезоне 18-летний Кравцов провел 50 матчей, в которых набрал 18 очков (10 шайб+восемь передач).

На чемпионате мира хоккеисты сборной России одержали две победы из двух, занимая в таблице группового этапа второе место с шестью очками. В следующем матча Россия встретится с лидером группы сборной Финляндии 22 апреля.