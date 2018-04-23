Гюнцель, Кутюрье и Ринне названы лучшими игроками дня

Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель признан первой звездой дня в НХЛ. В воскресенье в шестом матче серии первого раунда с «Филадельфией» (8:5) 23-летний американец сделал покер и одну голевую передачу.

После этого матча Гюнцель сравнялся со своим партнером Сидни Кросби и делит первое место в плей-офф по голам (6), передачам (7) и очкам (13).

Второй звездой дня стал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье , набравший 5 (3+2) очков в игре с «Питтсбургом». 25-летний канадец завершил плей-офф с 9 (5+4) очками в пяти матчах.

Третьей звездой воскресенья выбран голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне . 35-летний финн отразил все 22 броска в шестом матче серии с «Колорадо» (5:0).

Напомним, «Питтсбург» и «Нэшвилл» вышли во второй раунд плей-офф, где «хищники» сыграют с «Виннипегом», а «пингвины» — с победителем серии «Вашингтон» — «Коламбус».