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Гюнцель, Кутюрье и Ринне названы лучшими игроками дня
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Гюнцель, Кутюрье и Ринне названы лучшими игроками дня 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель признан первой звездой дня в НХЛ. В воскресенье в шестом матче серии первого раунда с «Филадельфией» (8:5) 23-летний американец сделал покер и одну голевую передачу.
После этого матча Гюнцель сравнялся со своим партнером Сидни Кросби и делит первое место в плей-офф по голам (6), передачам (7) и очкам (13).
Второй звездой дня стал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, набравший 5 (3+2) очков в игре с «Питтсбургом». 25-летний канадец завершил плей-офф с 9 (5+4) очками в пяти матчах.
Третьей звездой воскресенья выбран голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. 35-летний финн отразил все 22 броска в шестом матче серии с «Колорадо» (5:0).
Напомним, «Питтсбург» и «Нэшвилл» вышли во второй раунд плей-офф, где «хищники» сыграют с «Виннипегом», а «пингвины» — с победителем серии «Вашингтон» — «Коламбус».
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