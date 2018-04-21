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Шон Кутюрье вернулся в состав «Флайерз» на пятый матч серии с «Пингвинз»
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Шон Кутюрье вернулся в состав «Флайерз» на пятый матч серии с «Пингвинз» 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье вернулся в состав клуба на пятый матч серии против «Питтсбург Пингвинз» (1-3), после пропуска предыдущего матча.
Нападающий отсутствовал в четвертом матче серии из-за повреждения, полученноого на тренировке после столкновения с защитником Радко Гудасом. Этот матч «Филадельфия» проиграла с разгромным счётом 0:5.
Шон Кутюрье является главным бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В 3 матчах плей-офф на его счету 3 (1+2) очка. Форвард является номинантом на приз лучшему нападающему оборонительного плана по итогам сезона
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