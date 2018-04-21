«Виннипег разгромил „Миннесоту“ и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ

ТАСС , 21 апреля. «Виннипег» на своем льду победил «Миннесоту» со счетом 5:0 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд соревнований.

Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник пропустил четыре шайбы после 10 бросков и был заменен на 12-й минуте на Алекса Стэлока. Армиа получил травму в одном из эпизодов и не смог завершить матч.

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк сделал второй шатаут в серии и был назван первой звездой встречи, в предыдущем матче ему также удалось отстоять на ноль.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Виннипега». В полуфинале Западной конференции «Джетс» сыграют с победителем противостояния «Нэшвилл» — «Колорадо».