«Виннипег разгромил „Миннесоту“ и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ 

ТАСС, 21 апреля. «Виннипег» на своем льду победил «Миннесоту» со счетом 5:0 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд соревнований.
Шайбы забросили Джейкоб Труба (1-я минута), Брайан Литтл (6), Брэндон Танев (12), Йоэль Армиа (12) и Марк Шайфли (41).
Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник пропустил четыре шайбы после 10 бросков и был заменен на 12-й минуте на Алекса Стэлока. Армиа получил травму в одном из эпизодов и не смог завершить матч.
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк сделал второй шатаут в серии и был назван первой звездой встречи, в предыдущем матче ему также удалось отстоять на ноль.
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Виннипега». В полуфинале Западной конференции «Джетс» сыграют с победителем противостояния «Нэшвилл» — «Колорадо».