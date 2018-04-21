«Виннипег» разгромил «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» на домашнем льду одержал разгромную победу над «Миннесотой Уайлд» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции со счетом 5:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче открыл защитник «Джетс» Джейкоб Труба уже на 31-й секунде встречи.

Счет в серии стал 4-1.

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Запад. 5-й матч

Виннипег Джетс (Виннипег) — Миннесота Уайлд (Сент-Пол) — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 — Труба (Шайфли, Коннор) — 00:31 (5x5),

2:0 — Литтл (Бафлин, Штястны) — 05:42 (5x5),

3:0 — Танев — 11:10 (5x5),

4:0 — Армиа (Бафлин, Копп) — 11:59 (5x5),

5:0 — Шайфли (Штястны, Уилер) — 40:32 (5x4)