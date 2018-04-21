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«Виннипег» разгромил «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли
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«Виннипег» разгромил «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли 

Газета.Ru 1 час назад
«Виннипег Джетс» на домашнем льду одержал разгромную победу над «Миннесотой Уайлд» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции со счетом 5:0. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче открыл защитник «Джетс» Джейкоб Труба уже на 31-й секунде встречи.
Самыми результативными игроками матча были признаны защитник Дастин Бафлин и форварды Марк Шайфли и Пол Штястны, набравшие по 2 очка.
Счет в серии стал 4-1.
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Запад. 5-й матч
Виннипег Джетс (Виннипег) — Миннесота Уайлд (Сент-Пол) — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)
Голы: 1:0 — Труба (Шайфли, Коннор) — 00:31 (5x5),
2:0 — Литтл (Бафлин, Штястны) — 05:42 (5x5),
3:0 — Танев — 11:10 (5x5),
4:0 — Армиа (Бафлин, Копп) — 11:59 (5x5),
5:0 — Шайфли (Штястны, Уилер) — 40:32 (5x4)
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