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Проворов в матче с «Питтсбургом» установил личный рекорд по игровому времени
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Проворов в матче с «Питтсбургом» установил личный рекорд по игровому времени 

Чемпионат.com 1 час назад
В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил со счётом — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). Решающую шайбу в конце третьего периода забросил Шон Кутюрье, вернувшийся в состав после пропуска предыдущего матча серии из-за травмы.
Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 30 минут 7 секунд, отметившись 6 силовыми приёмами и 2 блокированными бросками. Это его новый личный рекорд для матчей НХЛ (включая и игры регулярного чемпионата). Игровое время Проворова впервые в карьере превысило 30 минут.
Проворов отметился 6 силовыми приемами, 2 блок-шотами, а также допустил 2 потери шайбы. Матч он закончил с показателем полезности «+1».
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Стал известен состав «Ак Барса» на третий матч финальной серии c ЦСКА Россияне в плей-офф НХЛ: Проворов провёл на льду 27 минут, у Малкина «-2» Мюррей быстрее других вратарей одержал 25 побед в плей-офф НХЛ
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