Россияне в плей-офф НХЛ: 30 минут Проворова на льду, «-2» у Малкина

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно три матча плей-офф. Защитник «Филадельфии» Проворов провёл на льду больше 30 минут, форвард «Питтсбурга» Малкин не сумел отметиться результативными баллами и закончил игру с показателем полезности «-2». Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыМинутыСчёт в серииЗадоров Емелин Проворов Малкин«Колорадо» «Нэшвилл» «Филадельфия» «Питтсбург»0 0 0 0+1 0 +1 -22 0 0 20 0 6 54 2 2 122.59 09.35 30.07 20.222-3 3-2 2-3 3-2