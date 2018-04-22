Защитник «Флайерз» Проворов может пропустить шестой матч серии с «Питтсбургом»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов может из-за травмы пропустить шестой матч серии первого раунда против «Питтсбург Пингвинз». В пятой игре 21-летний россиянин неудачно врезался в борт, споткнувшись о ногу защитника соперников Брайана Дюмулина, когда до финальной сирены оставалось менее полутора минут.

В пяти матчах нынешнего плей-офф Проворов набрал 2 (0+2) очка и стал лидером «Филадельфии» по среднему игровому времени (25 минут и 44 секунды). В пятом матче серии он установил личный рекорд игрового времени (30.07), сделав шесть силовых приёмов и заблокировав два броска соперника.