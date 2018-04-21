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Россияне Зыков и Педан признаны звездами матча плей-офф АХЛ
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Россияне Зыков и Педан признаны звездами матча плей-офф АХЛ 

Вести.Ru 13 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Американской хоккейной лиге стартовали матчи плей-офф. В первом матче серии между «Шарлотт Чекерс» и «Уилкс-Барре» была зафиксирована победа первых со счетом 3:2. В каждой из команд выступают россияне и оба по итогам поединка получили звезды.
22-летний нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков один раз поразил ворота соперника, помог своему клубу одержать победу и получил вторую звезду, а защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан также отличился заброшенной шайбой и стал третьей звездой матча.
Напомним, что Зыков с 2016 года выступает за «Чекерс», который является фарм-клубом «Каролины Харрикейнс», периодически привлекаясь в основную команду. Педан же привлекается на игры «Питтсбург Пингвинз».
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