Россияне Зыков и Педан признаны звездами матча плей-офф АХЛ

В Американской хоккейной лиге стартовали матчи плей-офф. В первом матче серии между «Шарлотт Чекерс» и «Уилкс-Барре» была зафиксирована победа первых со счетом 3:2. В каждой из команд выступают россияне и оба по итогам поединка получили звезды.

22-летний нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков один раз поразил ворота соперника, помог своему клубу одержать победу и получил вторую звезду, а защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан также отличился заброшенной шайбой и стал третьей звездой матча.

Напомним, что Зыков с 2016 года выступает за «Чекерс», который является фарм-клубом «Каролины Харрикейнс», периодически привлекаясь в основную команду. Педан же привлекается на игры «Питтсбург Пингвинз».